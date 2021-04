Meta, gli auguri del sindaco per Pasqua e la raccomandazione: “Siamo zona rossa”

Ma facendo così, amici cari, non ne verremo fuori, staremo sempre punto e a capo. Il piano vaccinale, in Campania, sta procedendo regolarmente. Ancora un piccolo sforzo da parte di tutti e potremo finalmente cantare vittoria.

Vi chiedo prudenza, specie nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Arriverà il momento in cui potremo gioire e festeggiare insieme, ne sono certo. Per arrivarci integri, però, dobbiamo sacrificarci ancora!

Auguri di una Santa Pasqua a tutti i Metesi, in qualunque parte del mondo si trovino. Possa per tutti essere davvero una Pasqua di risurrezione.

Auguri di buona e Santa Pasqua di resurrezione.”

Vi abbraccio tutti e vi lascio con le bellissime parole di don Tonino BELLO: “Il Signore è Risorto proprio per dirci che, di fronte a chi decide di “amare”, non c’è morte che tenga, non c’è tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcrale che non rotoli via.