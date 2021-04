Mercato San Severino: fondi Covid, anziana truffata

del denaro rispetto alle cifre mensilmente versate sul suo conto. Così in quel frangente, senza curarsi del danno provocato, l’impiegato dell’ufficio postale avrebbe concluso il reato contestato: per ragioni di ufficio il funzionario aveva la disponibilità dei ratei pensionistici versati sul libretto postale indicato, riferito alla donna, dove vi era la doppia intestazione dei due coniugi: così, a seguito della richiesta della signora, intenta a riscuotere la pensione di entrambi i coniugi, consegnava la cifra, decurtata del contributo regionale, che era invece finito direttamente nelle sue tasche. Sul libretto invece veniva annotata la cifra giusta, cioè 190 euro complessivi quali spettanze cumulative delle due pensioni e in più del contributo previsto: le carte erano formalmente a posto, e il dipendente non aveva pensato che un minimo incrocio di dati, un controllo o un semplice calcolo avrebbe scoperto il raggiro eseguito come niente fosse, con la nonchalance che si muove sulla buona fede altrui, oppure, cosa più grave, sull’età e sulle condizioni di supposta inferiorità, con la vittima più vulnerabile rispetto ad una persona più giovane. Nonostante i suoi calcoli e l’atteggiamento fedifrago portato avanti nello svolgimento delle funzioni, l’illecito è stato scoperto dalle forze dell’ordine. Da un primo riscontro, infatti, con la fonte di prova indicata in particolare dalla prima denuncia presentata e poi dalle verifiche svolte dagli uomini della sezione distaccata dei carabinieri in forza alla procura nocerina, erano emerse le mancate corrispondenze, individuando la cifra effettivamente non versata dallo sportellista.