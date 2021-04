Maurizio Aiello dopo il tumore la fake news sul Covid, chi è l’attore di Un Posto al Sole di casa a Piano di Sorrento? La penisola sorrentina è la sua casa anche se è stabiese , frequenta da sempre la costa di Sorrento, ma anche Positano e la Costa d’ Amalfi, e in particolare i carottesi. In tanti si sono preoccupati per la pandemia di coronavirus Covid- 19 che si diceva arrivata anche sul set del programma Rai, ma era una notizia , per fortuna, infondata.

Maurizio Aiello è un affermato ed apprezzato attore di teatro, cinema e televisione: proprio sul piccolo schermo ha da tempo dato vita a uno dei personaggi più iconici e famosi della soap opera Un Posto al Sole, dove interpreta Alberto Palladini, uno dei capisaldi della serie fin dal 1996.

Biografia e carriera

Cresciuto assieme alla famiglia presso Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, lavora come cameriere quando non è ancora maggiorenne prima di trasferirsi a Milano dove grazie al suo aspetto avvenente ed affascinante riesce a trovare lavoro come attore di fotoromanzi che riescono a finanziare i suoi studi di recitazione. Le intenzioni del giovane Maurizio sono infatti quelle di sfondare nel mondo della televisione come attore, per questo studia dizione e fa uno stage presso Actor’s Studio di New York. La grande occasione arriva nel 1991 a teatro, quando prende parte a Sei personaggi in cerca d’autore, di Luigi Pirandello. Successivamente interpreta Antonio Ragusa in La Piovra 7 ed è il genero del Maresciallo Rocca nell’omonima serie.

Dal 1996 è uno dei protagonisti di Un Posto al Sole, dove interpreta Alberto Palladini fino al 2011, aggiudicandosi anche il premio Telegrolla d’oro per la sua interpretazione. Dopo altre esperienze anche al cinema, e programmi televisivi (come Ballando con le stelle, nel 2009) riprende il ruolo di Alberto nel 2011, oltre a prendere parte a produzioni come Pompei, Don Matteo, Amanti e Segreti e tanti altri.

Moglie e figli

L’attore è sposato Ilaria Carloni, avvocato. La coppia ha due figli: Ludovica e Matteo.

Malattia

Maurizio Aiello ha dovuto combattere contro un tumore alcuni anni fa. Ha in seguito dichiarato di essere stato osteggiato a causa della sua condizione fisica, fino al punto di essere discriminato.

L’attore è riuscito brillantemente a superare questo momento buio, ed è piuttosto attivo su Instagram. A lui tutta la redazione di Positanonews fa i migliori auguri.