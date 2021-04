Massa Lubrense. Troppe richieste di aiuti per il Covid e chiude l’ufficio

Massa Lubrense ( Napoli ) . Tante e troppe richieste di aiuto per famiglie ed aziende da elaborare e l’ufficio che se ne occupa al Comune di Massa Lubrense è costretto a chiudere al pubblico per poter concludere l’istruttoria delle pratiche. Lo hanno reso noto direttamente dall’amministrazione della città della costiera sorrentina.

“Si avvisano gli utenti – si legge in una nota – che l’Ufficio Servizi sociali nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 aprile sarà chiuso al pubblico per permettere al personale di lavorare le moltissime domande pervenute per i bonus alle famiglie e alle microimprese.

Ci si scusa per il disagio arrecato ma si ha la necessità di completare questo lavoro che interessa tante persone del nostro territorio. Si ringrazia per la comprensione”.