Massa Lubrense, pronte per essere installate 17 tabelle informative turistiche

Massa Lubrense. Nei prossimi giorni – dichiara il vicesindaco con delega al turismo Giovanna Staiano – sarà portato a compimento un progetto iniziato poco prima della Pandemia e che ha lo scopo di fornire informazioni sulle attrazioni, siti storici o culturali ai turisti che desiderano conoscere la nostra terra. Le tabelle informative turistiche, i cui contenuti sono stati realizzati da giovani professionisti massesi, contengono informazioni e cenni storici sia in italiano che in inglese di ogni Borgo. L’intervento – continua l’assessore Giovanna Staiano – rientra in un progetto più ampio di valorizzazione e fruizione turistica dei borghi caratterizzanti il nostro territorio, una forma di accoglienza che si traduce nella opportunità di reperire in loco informazioni idonee a catturare l’attenzione del turista e di fargli conoscere al meglio il luogo in cui si trova. La bellezza e l’identità della nostra terra raccontata in 17 tabelle che saranno posizionate in ogni piazza di ogni frazione!