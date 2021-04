Massa Lubrense, piano spiagge in vista di un’estate serena e sicura

L’Amministrazione di Massa Lubrense sta predisponendo un piano spiagge in modo da consentire a residenti e turisti di poter trascorrere un’estate serena, godendo delle spiagge del comune, in tutta sicurezza e rispettando le indicazioni governative anticovid.

L’ Amp Punta Campanella gestirà, insieme al FAI, l’affluenza per la piccola spiaggia della Baia di Ieranto. Nei giorni scorsi, il Presidente Lucio Cacace ha incontrato i rappresentanti del FAI per programmare la gestione dell’affluenza estiva nella Baia, considerando anche l’alto valore ambientale del sito.

Al Fiordo di Crapolla, invece, sarà impedito l’accesso da mare tramite boe galleggianti che non consentiranno il passaggio alle imbarcazioni, già vietato da regolamento perché zona B del Parco Marino.

In attesa della predisposizione del piano spiagge si invitano, pertanto, residenti e visitatori, a non creare assembramenti sulle spiagge del territorio e a rispettare il buon senso e le poche norme di condotta, utili per contrastare la diffusione del covid e per poter trascorrere un’estate serena e in piena sicurezza.