Massa Lubrense, inizieranno a giugno i lavori al plesso scolastico Luigi Bozzaotra

Inizieranno a giugno i lavori al plesso scolastico Luigi Bozzaotra di Massa Lubrense per un milione e trecentocinquantamila euro. E’ stato deciso in un incontro tra il sindaco Lorenzo Balducelli, la dirigente scolastica Angelina Aversa, il responsabile del Settore Lavori Pubblici ingegnere Antonio Provvisiero e la ditta La Rocca aggiudicataria della gara di appalto. Meglio evitare interferenze tra l’attività scolastica ed il cantiere di lavoro visto che non manca moltissimo alla fine dell’anno scolastico.

L’intervento è finanziato dal Ministero dell’Istruzione e con una quota di 280.000 euro a carico del Comune di Massa Lubrense.

I lavori riguardano una parte dell’edificio scolastico ubicato in via Roma all’interno del complesso architettonico che fu costruito nel 1600 dal gesuita massese Padre Vincenzo Maggio ed adibito a Collegio. In particolare l’intervento sarà eseguito sulla parte abbandonata e non utilizzata dell’immobile, nell’ala nord vicino alla sala polifunzionale (ex sala cinema). Si tratta di un progetto di restauro conservativo con interventi strutturali di miglioramento statico e sismico che riguarda i solai, le piattabande e le pareti.

La ditta incaricata dell’intervento ha intanto iniziato la realizzazione di tutti gli infissi esterni della scuola secondaria di primo grado. Si tratta, insieme alla sistemazione del tetto di copertura della scuola, degli interventi migliorativi offerti in fase di gara d’appalto.

Il progetto prevede al piano terra una grande palestra coperta in un unico ambiente con bagni, spogliatoi, ed un deposito per gli attrezzi sportivi. Al primo piano in corrispondenza della sala polifunzionale (ex sala cinema) un ambiente unico da utilizzare come mensa per il consumo dei pasti ed una zona per l’impiattamento.

Il progetto è stato elaborato dall’ufficio Lavori Pubblici del Comune diretto dall’ingegnere Antonio Provvisiero in collaborazione con il geometra Stefano Ruocco.

“Abbiamo deciso di posticipare i lavori di restauro all’edificio Bozzaotra – sottolinea il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli – per evitare disagi in questo scorcio di anno scolastico così difficile per i nostri ragazzi. L’intervento previsto che è finanziato dal Ministero dell’Istruzione con un cofinanziamento comunale permetterà il recupero di una intera ala dell’edificio oggi in parte abbandonata e permetterà di avere a disposizione una sala mensa ed una palestra coperta. Dalla gara di appalto sono state ottenute delle importanti migliorie al progetto come la sostituzione di tutti gli infissi dell’intero edificio scolastico ed il rinforzo delle strutture del tetto di copertura”.