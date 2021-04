Massa Lubrense. Alunno positivo al Covid, isolata una intera classe

Massa Lubrense ( Napoli ) . “A seguito della positività di un alunno della classe terza C della scuola secondaria di primo grado Pulcarelli del’Istituto comprensivo Puulcarelli-Pastena di Massa Lubrense, l’intera classe è stata posta in isolamento fiduciario domiciliare con l’attivazione della didattica a distanza per gli studenti”. Lo fanno sapere dal Comune della penisola sorrentina.

“La dirigente scolastica del comprensivo Patrizia Verde ha prontamente comunicato al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud l’elenco degli alunni interessati e del personale scolastico per attivare i protocolli sanitari necessari – rendono noto dall’amministrazione -. Il plesso scolastico è stato già sanificato ed è attivo”.

Nel frattempo circolano voci anche in merito ad altri due casi di studenti positivi nell’altro Istituto comprensivo di Massa Lubrense, il Bozzaotra. Dal Comune però non ci sono ancora conferme e si attendono comunicazioni ufficiali in merito prima di attivare i protocolli.