Martedì in Albis: la tradizione che non scompare a Santa Maria del Castello di Vico Equense si perde nella notte dei secoli. La tradizionale passeggiata a Santa Maria del Castello di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, dalla duplice valenza di omaggio a quella Madonna e di scampagnata, sembrerebbe avere origini antichissime.

Di seguito, un passo di alcuni documenti che la fanno risalire, addirittura, al 1600, ricercati e tradotti da don Pasquale Vanacore:

“Su di un altopiano esiste una chiesa denominata Santa Maria del Castello da tempo antico con grandissima ed ossequiosa devozione onorata, dove, al tempo del contagio, confluivano da ogni parte ammalati imploranti e sofferenti ed infiacchiti per il pestifero morbo che, avanzando verso l’immagine marmorea della Santissima Vergine, che si trova nella medesima chiesa, se ne tornavano esultanti, liveri e sani proclamando l’aiuto della Vergine. Dopo aver invocato il nome di Lei, la peste, quasi atterrita, fuggiva. In virtù di questo miracolo, per le grazie ricevute, è divenuta grandissima nella venerazione presso di loro. Dalle elemosine raccolte dai fedeli fu restaurata e trasformata in una grande chiesa in memoria di un così grande beneficio: e ancor oggi prospera per il frequente accorrere da tutte le località confinanti. Quelli che si rifugiano sotto la protezione della medesima Vergine sperano e confidano che per il futuro saranno liberati da ogni male.