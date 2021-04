Mario Draghi in diretta.

In corso in questo momento la conferenza stampa di Mario Draghi da Palazzo Chigi. Tra i temi principali il piano vaccinale, soprattutto dopo la circolare del Ministero della Salute su AstraZeneca: “C’è la volontà da parte di tutto il Governo di vedere le prossime settimane come settimane di riaperture, non di chiusure. L’andamento dei vaccini e dei contagi saranno due fattori determinanti”.