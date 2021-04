Maiori: vaccini a sbafo, indagano i carabinieri. Over 80 e docenti non ancora vaccinati, mentre il siero è stato somministrato anche a trentenni o a categorie non prioritarie. È quanto sarebbe accaduto al centro vaccinale di Maiori, che serve anche la vicina Minori. Una situazione alquanto imbarazzante, che getta delle ombre sulla gestione dei vaccini per presunti favoritismi. Una condizione che sarebbe addirittura sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori, tant’è che i carabinieri della Compagnia d’Amalfi avrebbero anche iniziato a raccogliere informazioni sull’accaduto. Fatto sta che nei giorni scorsi ad usufruire del vaccino Astrazeneca sarebbero state persone che non ne avevano diritto. Persone che, per “caso”, si sarebbero trovate davanti al centro vaccinale e sarebbero state “chiamate” all’interno per inoculare le dosi avanzate, mentre c’è ancora chi aspetta, nonostante sia prenotato da quasi due mesi.

La denuncia della minoranza. A denunciare l’accaduto è il consigliere d’opposizione consiliare, Salvatore Della Pace. Che racconta: «All’altezza del Comune di Maiori (dove c’è il centro vaccinale, ndr ) c’è un via vai imbarazzante, con persone ad attendere, senza rientrare in nessuna categoria prioritaria, avvisati da qualcuno che è a conoscenza di dosi disponibili». Secondo Della Pace, dunque, i bene informati avviserebbero parenti ed amici di correre al centro per farsi inoculare le dosi, quando c’è la possibilità. «È una teatrino – afferma Della Pace – veramente indecoroso e scoraggiante dal punto di vista umano ». Della Pace non ha alcun dubbio, tant’è che mette pure in evidenza come la stranezza non sia imputabile all’Asl: «Se dipendesse dall’Azienda sanitaria – spiega – non si capirebbe come mai si trovino davanti al centro vaccinale, quando ci sono dosi in esubero, anche i residenti di Minori.