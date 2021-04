Maiori protesta contro il depuratore: tanti i cittadini presenti alla manifestazione. Tanti i cittadini di Maiori, in Costiera Amalfitana, ad essersi riuniti questa mattina sul lungomare, alla foce del fiume Reghinna Maior nei pressi del monumento S. Maria a Mare, a partire dalle ore 10.30 con lo slogan “Maiori chiama chi ama Maiori” per protestare contro la decisione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Capone, di realizzare un impianto di depurazione in località demanio.. Non solo cittadini, ma anche rappresentanti politici, enti ed associazioni che hanno a cuore la tutela della Costiera Amalfitana e la salvaguardia dell’ambiente e del mare.

La manifestazione, effettuata nel rispetto della norme anti-Covid vigenti, ha visto tutti i partecipanti che dovranno indossare la mascherina e rimanere in posizione statica almeno a 2 metri di distanza l’uno dall’altro.

Foto e video di Valeria Civale