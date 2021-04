Maiori, positivo a scuola. Nuova Primavera Maiorese: “Necessario screening prima della riapertura”

Esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie in cui si sono verificati nuovi casi di positività Covid-19 con l’augurio che tutto si risolva bene e presto. Ha scritto su Facebook il gruppo Nuova Primavera Maiorese, in seguito alla notizia della positività al covid-19 di un bimbo delle scuole elementari.

Dopo mesi di sacrifici i nostri figli meritavano una ripresa delle lezioni serena e sicura – sostengono. Per questo motivo non comprendiamo perché, dopo mesi di chiusura, a Maiori non sia stato effettuato uno screening sulla popolazione scolastica prima della riapertura delle scuole.

Chiediamo al Sindaco ed a tutti i soggetti amministrativi e politici impegnati nel tavolo Covid di rendere conto di tali decisioni ai piccoli cittadini ed alle famiglie ancora in quarantena – concludono. Abbiamo impiegato due mesi per uscire dalla precedente ondata. Non vorremmo che tale leggerezza possa bloccare nuovamente intere famiglie, la loro vita quotidiana e la stessa ripresa economica.