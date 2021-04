Maiori, paura per quattro dispersi sui sentieri montani. Interviene l’elicottero dei Vigili del Fuoco

Maiori, costiera amalfitana. Paura nelle prime ore della sera di questo sabato santo. Quattro ragazzi, che si erano avventurati nel pomeriggio sui sentieri del Monte Falerzio che conduco al Santuario dell’Avvocata per trascorrere una giornata all’aria aperta, si sono persi non riuscendo a ritrovare la strada da percorrere. Con il tramontare del sole la situazione è precipitata ed i quattro giovanissimi hanno deciso di chiedere aiuto per poter uscire dall’incubo.

I Vigili del Fuoco di Maiori, seguendo le indicazioni dei dispersi, sono riusciti a capirne la posizione che purtroppo era difficilmente raggiungibile a piedi. E’ stato quindi necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco che è riuscito a trarre in salvo i quattro improvvisati escursionisti con l’utilizzo del verricello.

Per fortuna l’operazione di recupero dei ragazzi si è conclusa prima dell’arrivo della notte altrimenti sarebbe stato impossibile procedere anche con l’elicottero. I quattro giovani stanno bene anche se visibilmente spaventati dall’avventura vissuta.