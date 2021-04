Maiori, oggi interruzione elettrica: ecco le zone interessate

Vi comunichiamo che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti dalle ore 09:00 alle ore 12:30

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

sp chiunzi nuova 53, da 59 a 77, da 81 a 85, 89, da 93 a 95, da 99 a 103, da 109 a 111

v casa imperato 2 da 2 a 6, da 3 a 5, da5bis a 13

v nuova prov.chiunzi 73

v falcone b. da 2 a 12

v falcone b. da 1 a 15

sp chiunzi nuova 4, 86

v auricchio da 3 a 5

v casa imperato 2 sn

sp chiunzi nuova sn

cso reginna 142

v falcone b. sn

v auricchio sn

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

RACCOMANDAZIONI IMPORTANTI

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sitoe-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.

INFORMAZIONI UTILI

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.