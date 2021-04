Maiori, nella speranza di poter fare un bagno nell’acqua pulita…

Al richiamo “Maiori chiama chi ama Maiori“, il Comitato Tuteliamo la Costiera Amalfitana, con cittadini, rappresentanti politici ed associazioni, è sceso in strada a Maiori, contro il depuratore consortile. Il progetto del depuratore al Demanio, a quanto pare sarebbe imposto dalla politica sovracomunale, che scartando l’alternativa della condotta sottomarina verso Salerno, lo avrebbe destinato anche ad altri quattro comuni.

Il consiglio comunale “di ieri” appare ancora “frizzato” all’unanimità sulla famosa Delibera Comunale n.27 del 2016, con cui venne definito di: Dare indirizzo alla Provincia di Salerno, di revisionare il progetto dell’impianto di trattamento Maiori-Minori, al fine di ridurre l’impatto ambientale, liberando il centro urbano, e ridurre gli oneri di gestione mediante forme associative.

Nel frattempo però, senza che nessuno se ne fosse “reso conto“, il progetto è arrivato all’affidamento di gara, anche se sarebbero pochi ad averne seguito l’iter, visto che solo nelle ultime settimane si è aperto un confronto tra fazioni contrapposte.

Oltre agli esponenti della politica locale ed alle associazioni di cittadini, sono scesi in campo anche i cittadini delle frazioni maioresi, che si ritengono già penalizzati da altre opere impattanti già presenti al Demanio.

Il tema è molto controverso, ed il fronte contrario al depuratore, più che essere “spaccato” risulta in equilibrio stabile sul timore, che questo megadepuratore, deturpi definitivamente tutta l’area naturalistica.

In Italia purtroppo abbiamo una lunga serie di “grandi opere”, approvate e finanziate per un territorio, ed avversate dagli abitanti ed imprenditori locali, che forti delle loro posizioni, ricorrono anche a procedimenti legali e ricorsi.

In alcuni casi questa appare come una strada obbligata: quando la valutazione ambientale, risulta nettamente sfavorevole rispetto a quella strategica e formale, quando è assente una ponderata analisi degli effetti dell’opera, nei contesti ambientali più delicati e tutelati, che non contempli le giuste misure straordinarie di mitigazione e compensazione degli impatti negativi, già nella fase progettuale dell’opera stessa.

Nel corso della recente seduta del Consiglio Provinciale, il RUP Arch.Cavaliere ha precisato a tal proposito che, “sia il Sindaco di Maiori Antonio Capone, che quello di Minori Andrea Reale, coadiuvati dai propri tecnici e consiglieri comunali, hanno partecipato all’ottimizzazione del progetto, per quanto riguarda gli impatti, le ricadute e gli oneri ricadenti nei propri territori comunali“.

Allo stato tuttavia, le eventuali compensazioni sono state solo verbalmente palesate ai cittadini, ma tutt’altro che pianificate nello studio di fattibilità, né tantomeno finanziate: garantire un parcheggio con annessi depositi, che peraltro esistono già in quel sito, non si può definire propriamente “compensare“.

La comunità non si è sentita del tutto garantita, e pur riconoscendo la necessità di realizzare idonee misure per porre rimedio all’inquinamento del mare causato dai reflui urbani, non intende sorvolare sul principio che, per salvare una parte di territorio si debba pagare solo l’altra parte, il cui equilibrio per giunta, è già minato da altri fattori di degrado ambientale.

Il disastro alluvionale che subì negli anni ’50 ha già penalizzato abbastanza il suo storico patrimonio edilizio, deturpato da una cementificazione di scadente livello, che l’incapacità politica, non è riuscita ancor oggi a recuperare.

Nella presentazione in streaming del progetto, l’opera è stata illustrata tecnicamente, con la premessa di essere riusciti ad assicurare il minimo impatto ambientale, senza odori molesti grazie ad un’efficiente sistema di filtrazione dell’aria, il tutto all’interno del livello interrato e con energia in parte autoprodotta.

Tutto ciò lasciava supporre che ci sarebbe stato anche altro, per un attimo ci si è illusi che l’annunciato “impatto zero“, permettesse altre opere di riqualificazione, non solo al di sopra dell’involucro tecnico del depuratore ma in tutta l’area, la cui destinazione è di tipo sportivo.

La previsione di misure di mitigazione e di compensazione è condizione imprescindibile per dare concretezza alla valutazione ambientale strategica. L’ambiente si tutela non solo come bene in sé, ma anche come bene strumentale a tutti gli altri interessi della comunità.

Sul piano del bacino di utenza, che è stato previsto per ben sei comuni, il timore che il dimensionamento su 40.000 abitanti equivalenti possa risultare insufficiente, non è stato del tutto sciolto, visto che in streaming non è stato possibile conoscere nel dettaglio il progetto di fattibilità.

Nel settore della depurazione, un abitante residente corrisponde ad un abitante equivalente (ae). Nella rete fognaria di un centro urbano vengono convogliati i liquami di origine domestica ed anche quelli di altri tipi di utenze: attività commerciali, hotel, bar ecc. La valutazione del relativo carico inquinante è ottenuta con un calcolo a seconda dell’attività, per esempio per gli hotel ogni ospite è 1(ae) e un altro ogni tre addetti, per i bar 1 ogni 10 clienti più 1 ogni 3 addetti e così via anche per ogni altra tipologia di attività produttiva.

I comuni di Maiori e Minori contano circa 8.150 residenti e gli altri quattro comuni circa 8.900, con in testa Tramonti con 4.100 e Ravello con 2.470. A tale carico va aggiunto quello delle strutture turistiche ricettive, delle attività commerciali e produttive, oltre al carico estivo costituito dalle seconde case, case vacanza e b&b. È vero che è stato puntualizzato dal RUP che i reflui confluenti dagli altri comuni sarebbero in parte già depurati tuttavia sarebbe utile, ai fini della risoluzione della problematica, conoscere almeno i dati di calcolo degli (ae) adottati, così da chiarire in maniera definitiva l’argomento, e rassicurare i cittadini sulla reale “sicurezza” dell’impianto.

Un depuratore che funziona bene infatti, non emana cattivi odori, purtroppo però questo può verificarsi quando, come spesso accade, gli impianti risultano sottodimensionati o incompleti.

A volte non si riesce nemmeno a farli funzionare a dovere, soprattutto perché molte utenze turistiche, non smaltiscono correttamente l’olio esausto. A volte accade che grandi hotel con ristorante, scarichino “legalmente” solo esigue quantità di olio nei mesi estivi, molti non sono provvisti nemmeno del bidone giallo dove conferirlo e dell’obbligatorio registro di carico e scarico degli oli.

In tali circostanze, anche se il disoleatore in ingresso del depuratore, risulta ben dimensionato, si possono verificare problemi.

Sarebbe augurabile un controllo a tappeto per sanzionare tali irregolarità, che attualmente danneggiano anche gli attuali impianti di pre-trattamento presenti nei singoli comuni, così come si dovrebbero contrastare di più, gli altri ben noti fenomeni di scarichi abusivi sul territorio, o direttamente nei fiumi ed in mare. Alcuni esempi di Depuratori a basso impatto ambientale: Depuratore di Levanto (Liguria)

Depuratore di Taiwan

Nuovo Depuratore di Trento 3