Maiori, l’ex assessore Russomando sul depuratore: “Decidono i cittadini, ma solo quelli a favore delle ipotesi precedenti”

La cittadina della Costiera amalfitana contro il depuratore consortile ha organizzato per questa mattina una manifestazione sul lungomare. Secondo l’ex assessore Gerardo Russomando, la decisione spetta ai cittadini, limitatamente a coloro che si sono trovati a favore delle precedenti ipotesi sul depuratore.

Ecco cosa scrive.

Idea. Sul depuratore a Maiori c’è gran dibattito. Sono d’accordo che a decidere debbano essere i maioresi.

Ma, siccome, per come si sono messe le cose, potremmo ormai trovarci di fronte al terzo No, sarei dell’idea che a decidere sulla futura ipotesi, per evitare conflitti di interesse, debbano essere solo quelli che non sono mai stati contrari a nessuna delle precedenti ipotesi.