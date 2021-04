Maiori, la purezza nelle opere di Rosa Raffaella Montuori: “Positano ha colori unici, mi ha ispirata”

Rosa Raffaella Montuori è una pittrice originaria di Positano, ma residente a Maiori. Dopo gli studi classici, frequentò la facoltà di architettura al Politecnico di Torino, ma dovette interrompere il percorso. Rosa Raffaella iscrisse, in seguito, al corso di scienze religiose. L’artista scoprì la sua passione in tenera età, ma anche dopo aver frequentato diversi artisti della casa paterna “Pensione Italia”. Negli anni successivi si dilettò anche nella scultura, realizzando pastori in creta su ispirazione di quelli napoletani del ‘700.

La mia pittura ricalca colori molto intensi, perché credo di aver avuto l’input dai colori di Positano – ci racconta Rosa Raffaella. Nel nostro paese i raggi di sole hanno un’inclinazione particolare, per cui quest’intensità di colori la troviamo solo a Positano e non in altri posti, come ho potuto sperimentare. Non è la prima volta che artisti – anche dal resto del mondo – traggono ispirazione dalla perla della costiera amalfitana. La città verticale ha fatto dell’arte il perno della sua cultura, basti pensare agli affreschi della Villa Romana, oltre alle ceramiche, che da sempre fanno da cornice a qualunque foto postata sui social.

L’arte di Rosa Raffaella è magia che appartiene ad altri tempi, purtroppo finiti nel dimenticatoio. La sua pittura viaggia a ritroso nel tempo, e ci riporta a periodi in cui la felicità era da ricercare nelle piccole cose. Per tale motivo, le opere di Rosa Raffaella rappresentano la purezza e l’unicità che da sempre la contraddistinguono e la accompagnano, da Positano fino a Maiori.

