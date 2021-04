Maiori. La proposta di Aniello Casola sul depuratore, la soluzione è semplice ed economica ma non la si vuol vedere

Maiori ( Salerno ) . Fra i tanti commenti sul depuratore di Maiori ci ha colpito per lucidità e buon senso quella dell’ex ingegnere del Comune di Maiori, originario di Positano, Aniello Casola. Casola quindi conosce bene il problema della Costiera amalfitana e dei vari contesti , Amalfi e Positano, dove vive, che il depuratore lo ha fatto prima di tutti e lo tiene al centro, insomma una visione da esterno da un certo punto di vista, ma anche interno, per aver vissuto da esperto tecnico quale è dal punto di vista professionale le problematiche di Maiori. Casola rispetto alla proposta dell’Ausino e della Provincia di Salerno in Costa d’ Amalfi , volunta dalla Regione Campania di De Luca, diche che andrebbe rivista , si mantiene molto diplomaticamente sul vago, ma si capisce che condivide le perplessità di molti anche dal punto di vista tecnico, non solo per l’impatto ambientale, ma anche per la possibile cantierabilità e sostenibilità di tutto il carico di reflui, che è stato spostato da Conca dei Marini a Maiori improvvisamente senza passare dal consiglio comunale, cosa che ha portato a spaccare Ruggiero dal sindaco Capone. Ma le polemiche le conosciamo bene, sono interessanti le soluzioni prospettate, ecco nello specifico ecco cosa poi dice

“…… Aggiungo che anche la proposta costa d’angolo andrebbe rivisitata atteso che lì già esiste un impianto di depurazione mai fatto funzionare e il sito sarebbe conforme al vecchio piano regolatore se è vero, come si è sostenuto per l’impianto del demanio, che gli odori sono abbattibili al 100% e l’impianto non era visibile e compatibile con tutti i vincoli.

Non è che la delocalizzazione di allora fu frutto di qualche compromesso elettorale?”

(Ing. Aniello Casola)

E se questa fosse davvero la soluzione?

Magari con un semplice ammodernamento del depuratore di Minori e 3 piccoli impianti per Scala, Ravello ed Atrani.

Insomma la proposta di Casola è semplice ed economica, costerebbe molto meno sicuramente, anche maggiormente compatibile dal punto di vista ambientale, ma non la si vuole vedere, come mai?