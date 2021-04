Maiori, la Costa d’Amalfi ed il depuratore. Il commento di Beta: “Dove sono? Dallo psicologo…”

Maiori, la Costa d’Amalfi ed il depuratore.

Alla domanda “dove sono i 2564 elettori che a Maiori alle ultime elezioni regionali hanno votato De Luca?”

Il commento di Beta:

Dove sono? Dallo psicologo…

Sono in molti in costiera amalfitana, ad aver contribuito all’instaurazione dello “Sceriffato deluchiano”, nonostante si fosse ben al corrente della sua passione per le giga-opere, annunciate ripetutamente, di cui sul territorio in buona parte non se ne sente davvero il bisogno, ma evidentemente adesso se ne sono tutti dimenticati.

Comunque per la cronaca, nella diretta streaming di Maiori, nel corso della presentazione del progetto del depuratore, il RUP arch.Cavaliere, seppur velocemente, ha precisato che per il comparto Conca dei Marini-Praiano-Furore, esiste un altro progetto con finanziamento a sé stante, ed in effetti è possibile reperirlo facilmente in rete…

L’intervento consiste nella rifunzionalizzazione di tratti del sistema fognario

a servizio dei 3 comuni, e nella realizzazione di un impianto di depurazione consortile dimensionato per 9.877 abitanti equivalenti, per un importo totale di €4.208.904.

L’impianto é anch’esso MRB, di tipo a membrana, ed è previsto all’interno di una galleria, situata nel territorio del Comune di Conca dei Marini.

Allo stato attuale, tale galleria esiste già, anche se è ancora da ampliare, ed il suo ingresso è localizzato sulla Strada Statale 163, così come esiste già, la condotta sottomarina a dispersione, che verrà riutilizzata per lo smaltimento finale dei reflui depurati.

Quello che resta incomprensibile e che ha contribuito alla confusione sull’argomento dei depuratori, sono stati soprattutto gli annunci fatti dal Presidente De Luca qualche anno fa sui media, in merito al presunto collettamento dei 3 comuni Atrani-Ravello-Scala, da Marmorata a Praiano, o quello di un’unico depuratore per tutta la costiera amalfitana (?).

Annunci oggi sistematicamente smentiti sia dai tecnici che dal Presidente della Provincia M.Strianese.