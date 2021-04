Maiori, il depuratore suscita rabbia e malcontenti tra le frazioni. ” Questa amministrazione ancora una volta si è dimenticata delle frazioni… Questa amministrazione, nella campagna elettorale, ha fatto promesse di miglioramenti per le frazioni e invece realizza un impianto di depurazione per BEN 6 COMUNI che, oltre a deturpare il paesaggio, produrrà fanghi e cattivi odori come già capitato in altri paesi della costiera in cui è stato realizzato. “