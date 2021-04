Maiori, Gerardo Russomando sul depuratore: “D’accordo con l’ingegnere Casola”. Riportiamo di seguito le parole dell’ex assessore di Maiori, in Costiera Amalfitana, Gerardo Russomando:

Caro Direttore, ho letto l’interessante articolo di ieri che riportava la proposta dell’Ingegnere Casola sul problema del depuratore a Maiori.

Sicuramente un contributo notevole in termini esclusivamente propositivi.

Le dico che io sono totalmente d’accordo perché effettivamente non vedo alcuna contro indicazione e credo che questa ipotesi possa davvero essere risolutiva.

Mi meraviglio, però, del fatto che ancora nessuno dei protagonisti di tutto il dibattito che c’è stato finora, abbia commentato una così semplice e concreta proposta.

Non capisco perché il Sindaco non debba essere d’accordo su un progetto molto più economico e sicuramente meno problematico per mille motivi.

Non capisco perché tutti gli oppositori all’attuale progetto non debbano essere d’accordo per una soluzione alternativa che evita tutti gli infiniti problemi da loro sollevati.

Non capisco perché Mario Ruggiero non debba essere d’accordo su un progetto che riguarda esclusivamente Maiori e non più 5 Comuni.

E non capisco neanche perché il “papà” dell’attuale progetto, ovvero Vincenzo De Luca, non debba essere d’accordo.

Ecco, anche a me rimangono solo tante domande sul perché di tutti questi silenzi.

Vorrei davvero che qualcuno mi spiegasse qualcosa in più.

Ma soprattutto vorrei che si squarciasse il velo di tanta ipocrisia che io osservo attorno a tutta questa vicenda.