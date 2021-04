Maiori, “Cambiamo rotta”: Il rapporto tra etica e politica…

Maiori. Riportiamo il post pubblicato dall’Organizzazione politica “Cambiamo rotta” sulla sua pagina Facebook: «C’è un nesso, almeno morale tra etica e politica? Esiste ancora un briciolo di dignità pubblica degli attuali attori della polis nostrana? Queste e molte altre domande ci poniamo continuamente, ma sinceramente non riusciamo a darci una risposta.

A Maiori in soli 6 mesi è successo tutto e il contrario di tutto, in soli 180 giorni si sono dimessi 3 consiglieri comunali ed è stato anche revocato un assessorato. Una situazione paradossale che ci deve far riflettere moltissimo sull’approccio alla politica e sui comportamenti poi adottati. Per l’amor di Dio, la legge permette queste dinamiche ma la dignità personale e la morale lo consentono?

Secondo noi chi assume un impegno politico, sottoscrive un contratto con i cittadini, questo contratto va rispettato sempre, almeno che non si presentino situazioni personali gravissime. Speriamo che i consiglieri dimissionari abbiano la coerenza di non candidarsi più, i tre consiglieri dimissionari (Romano, Ferrara e Camera) insieme contano 531 preferenze, 531 persone hanno scritto il loro nome e sono state tradite…

“Chi viene eletto principe col favore popolare deve conservare il popolo come amico.” Niccoló Machiavelli».