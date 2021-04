Maiori, auto abbandonate nel verde: una discarica sul cimitero. Ciro Apicella, in esclusiva per Positanonews, ci ha mandato un video e delle foto di auto abbandonate in località Scalese, sopra il cimitero di Maiori, nel verde.

Mentre i cittadini del paese della Costiera Amalfitana si ribellano per il progetto del depuratore che rovinerebbe l’area incontaminata del verde, sempre nel territorio di Maiori, a poca di stanza, si presenta questo scenario: un vero e proprio cimitero d’auto.

“Sono andato lì per asparagi e sono rimasto sconvolto e sconcertato nel vedere queste auto ed un frigorifero abbandonati in mezzo al verde”, ci ha detto Ciro Apicella.

Insomma, speriamo che il Comitato intervenga anche per questo, facendo un’opera di bonifica.