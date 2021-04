Maiori . Al via il centro vaccinale con la Rai. Sigismondo Nastri “Propaganda”. Intanto anziani e categorie fragili aspettano

Maiori, Costiera amalfitana ( Salerno ) . Il leone graffia ancora, un giornalista è un giornalista, e quando lo è di razza come Sigismondo Nastri, che ben conosciamo per la comune condivisione di E’ Costiera

“Una volta la propaganda di regime si esercitava attraverso l’istituto Luce. Oggi c’è la tv. E si scomoda addirittura, a primo mattino, un sottosegretario di Stato per una notizia che dovrebbe essere di normale amministrazione: l’istituzione di un centro vaccinale anticovid gestito dall’Esercito (dopo la chiusura di quello che era stato attivato al P.O. di Castiglione di Ravello). Un atto dovuto a una popolazione che ha subito fin qui disfunzioni e ritardi. Non certo per grazia ricevuta…”

Nello stesso tempo, come riferiscono a Positanonews, ci sono ancora ultraottantenni che aspettano le vaccinazioni domiciliari e le categorie fragile, peccato che si sia chiuso il punto vaccinale all’ospedale Costa d’ Amalfi Castiglione di Ravello, per non parlare della Settimana Santa che la vaccinazione è andata in vacanza, ma il Covid no…