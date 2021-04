Lutto a Castellammare e Gragnano, muore carabiniere a 57 anni. Aveva il Covid

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Lutto per la città delle Terme e per Gragnano sui Monti Lattari per la morte di Carmine La Falce appuntato dei carabinieri di 57 anni. Poi si è arreso. A lutto Castellammare e Gragnano. La sua città e il comune in cui risiedeva, vivendo con la famiglia al Parco Imperiale. L’appuntato dei carabinieri, non più in servizio per una malattia professionale, non è riuscito a restarci a lungo a riposo. È stato il virus a strapparlo alla sua famiglia quando era ancora così giovane. Da questa mattina in tanti lo stanno ricordando per la sua simpatia e il sorriso con cui accompagnava ogni incontro con amici e conoscenti. “Un ragazzo d’oro, ci mancherà” hanno detto in tanti. Domani mattina le esequie, nel rispetto delle norme Covid, direttamente al cimitero. I morti stabiesi legati al Covid sono più di 100, anche se il bollettino ufficiale riporta ancora solo 83.