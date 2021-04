Lunedì di Pasquetta a Sorrento nel rispetto delle regole

Sorrento. Questo lunedì di Pasquetta vede la città del Tasso vivere una situazione sospesa con moltissimi negozi chiusi e senza la presenza di turisti. Abbastanza rispettate le regole della zona rossa anche se, complice la giornata di sole, non mancano le persone in giro per una passeggiata tutte rigorosamente con la mascherina di protezione ed evitando assembramenti.

Abbiamo ascoltato anche Antonio Cafiero della Pasticceria Primavera, uno dei locali più amati posti sul centrale Corso Italia, il quale ci ha illustrato come Sorrento ed i commercianti stiano affrontando questo periodo e cosa sperano per la prossima estate. Una Sorrento che spera nei vaccini per un rilancio del settore socio-economico grazie alla ripresa del turismo.

(servizio realizzato da Lucio Esposito e Sara Ciocio)