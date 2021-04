Lucertola gigante si arrampica sugli scaffali al supermercato: terrore tra i clienti – VIDEO

Una lucertola gigante, o meglio, un varano, è entrato in un supermercato per poi arrampicarsi sugli scaffali. Tra i clienti, oltre a chi riprendeva divertito, molti sono rimasti traumatizzati dall’enorme rettile di quasi due metri.

Tutto ciò è accaduto a Nakhon Pathom, 56 chilometri da Bangkok, in Thailandia. L’animale era in cerca di cibo ed è stato poi portato via dalla squadra mobile di soccorso allertata da un commesso. Secondo quanto riportato dall’agenzia Newsflare si sarebbe spinto nel negozio dopo aver faticato a reperire cibo all’aperto, a causa della siccità che ha prosciugato molti laghi e canali, dove vivono insetti, pesci, serpenti e rane di cui si ciba.