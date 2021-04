Lotteria degli scontrini. Ecco i vincitori della seconda estrazione, premi da 100 mila euro L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato i 10 codici vincitori della seconda estrazione della Lotteria degli Scontrini di oggi 8 aprile 2021. Sul profilo Twitter dell’Adm è possibile verificare se tra i codici estratti c’è anche uno dei propri tagliandi, resi poi disponibili anche sul portale della Lotteria degli Scontrini . Si tratta della seconda estrazione mensile della riffa di stato anti evasione – la prima c’è stata l’11 marzo – e mette in palio 10 premi da 100 mila euro per i consumatori e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti. Concorrono a questa seconda estrazione 685 milioni, il 33% in più rispetto al mese di febbraio, per un totale di oltre 22 milioni di scontrini emessi nel mese di marzo. Valgono solo gli acquisti maturati con acquisti di almeno un euro e pagati con strumenti elettronici. La possibilità di vincere è di circa 1 su 68 milioni. Vediamo quali sono i biglietti vincenti, i premi e come scoprire se chi ha vinto.

Lotteria degli scontrini, estrazione dei biglietti vincenti e premi

Ecco i codici vincenti della seconda estrazione della Lotteria degli scontrini:

18/02/2021 id scontrino: 0665-0115 53SNS303430 04010004

28/02/2021 id scontrino: 0683-0041 3BIWB000806

12/03/2021 id scontrino: 0656-0208 96MKR003063

11/02/2021 id scontrino: 0923-0181 53SNS300163 00140007

17/03/2021 id scontrino: 0580-0038 88124007850

27/03/2021 id scontrino: 0904-0037 53SNS300829 11370024

29/02/2021 id scontrino: 0849-0077 99SEA002682 20280001

05/03/2021 id scontrino: 0688-0218 72MU1048224

21/03/2021 id scontrino: 062-0031 99MEY039329

06/03/2021 id scontrino: 0026-0142 3BSDP001989 79110003

I tagliandi vincenti di questa seconda estrazione della Lotteria degli Scontrini verranno pubblicati alle 13.00 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un post sul proprio profilo Twitter. Per ogni codice vincente, l’Adm specificherà anche la data di emissione e l’importo speso, oltre al codice univoco dello scontrino.

Estrazione Lotteria degli scontrini, come verificare la vincita

Per controllare la vincita e verificare se tra i codici estratti c’è anche il proprio biglietto virtuale, basterà accedere all’area riservata presente sul Portale Lotteria. Gli utenti che si sono registrati all’area riservata troveranno automaticamente un messaggio che gli comunica la vincita. Se, invece, l’utente non è registrato sul Portale della Lotteria degli Scontrini, sarà avvisato della vincita tramite raccomandata A/R o un’email sulla Pec. Per avere un riscontro immediato sull’eventuale vincita senza dover necessariamente attendere la comunicazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, se sono stati conservati gli scontrini, sarà possibile verificare se il numero del proprio corrispettivo combaci con uno dei codici estratti. Conservare gli scontrini può essere comodo nel caso non si è iscritti all’area riservata ma non è necessario.

Come riscuotere i premi della Lotteria degli scontrini

Una volta ricevuta la comunicazione della propria vincita tramite notifica sull’area riservata, Pec o raccomandata A/R, il vincitore ha 90 giorni di tempo per reclamare il premio. Per farlo dovrà recarsi presso l’ufficio ADM territoriale dove, dopo l’identificazione, il vincitore comunicherà anche le modalità di pagamento della vincita, che potrà avvenire solo tramite bonifico bancario o postale. Trascorsi i 90 giorni, i premi non saranno più reclamabili.

Il calendario delle prossime estrazioni

La riffa di stato prevede estrazioni mensili ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini battuti e trasmessi entro le 23.59 dell’ultimo giorno del mese precedente. A partire dal 10 giugno, alle estrazioni mensili si affiancheranno anche quelle settimanali. Per l’estrazione annuale, probabilmente, bisognerà attendere il 2022. Ecco il calendario delle estrazioni mensili del 2021:

giovedì 11 marzo

giovedì 8 aprile

giovedì 13 maggio

giovedì 10 giugno

giovedì 8 luglio

giovedì 12 agosto

giovedì 9 settembre

giovedì 14 ottobre

giovedì 11 novembre

giovedì 9 dicembre