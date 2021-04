Lo chef Cannavacciuolo aprirà tre residence di lusso, due saranno in penisola sorrentina

Lo chef Antonino Cannavacciuolo, originario di Vico Equense, aprirà a breve tre residence di lusso sotto il nome di Laqua Resorts. Due saranno in penisola sorrentina: una nella sua Ticciano a Vico Equense e l’altra a Meta. La terza a Pettenasco e sul Lago d’Orta. A rivelarlo il sito Idealista.it che descrive i tre residente.

Laqua Countryside a Ticciano la cui apertura è prevista a giugno 2021, rappresenta il ritorno alle origini di Cannavacciuolo. A Ticciano, frazione di Vico Equense, è infatti nata la famiglia dello chef ed è qui che è stato aperto il suo primo ristorante. Sarà quindi un luogo speciale, dove ritrovare le tradizioni dei suoi ricordi d’infanzia, anche attraverso la cucina che abbinerà ingredienti della sua terra d’adozione a quella d’origine. Realizzato dell’Architetto Luca Macrì affiancato da Valentina Autiero, il resort offre 6 camere dai 25 ai 100 metri con vista mare, giardino con piscina, pergolato o borgo. Le camere sono tutte diverse e raccontano, ognuna, una storia, tutta da scoprire: la stanza della Nonna, la stanza del Tuttofare, la stanza dello Zio Matto, la stanza del Curato, la stanza di Annarella, la stanza di Marina.

Laqua by the Sea a Meta aprirà a fine aprile 2021, è il risultato del restyling dello Charme & Boutique Laqua, inaugurato nel 2012. È la “Casa al Mare” firmata Cannavacciuolo, una perla dedicata a chi desidera davvero vivere il mare dal risveglio alla sera. Le 6 camere seguono la filosofia dell’antica arte del Feng Shui, che fa dell’incontro tra uomo e natura un idillio giorno dopo giorno. I letti, tutti king size, sono stati progettati con legni naturali e senza parti metalliche. Sulla terrazza di ogni camera, le vasche idromassaggio, a sfioro, fanno vivere un risveglio e un saluto al sole ricco di energia. Nell’area benessere gli ospiti potranno rilassarsi scegliendo tra uno degli esclusivi trattamenti offerti.

Laqua By The Lake a Pettenasco, sul Lago d’Orta (in provincia di Novara) si chiamerà ed aprirà a luglio 2021. Nasce dal recupero del vecchio Albergo Riviera, trasformato, con un progetto dello Studio di Architettura Primatesta, da hotel tradizionale a residence con beach club d’avanguardia, con piscina a sfioro sul lago, 16 appartamenti e due attici. L’interior design e l’utilizzo dei colori rendono l’atmosfera serena e dolce, richiamando la natura circostante caratterizzata dallo splendido scorcio di lago che si apre davanti al resort. Oltre all’area welcome, che garantisce i servizi alberghieri agli ospiti, all’interno del resort sorgerà un’ampia area fitness e benessere che porrà grande attenzione alla cura del corpo, con tecnologie anti-age all’avanguardia. In classe energetica A, il resort al suo interno ha anche una rete di raccolta dell’acqua piovana e di falda, per l’irrigazione del parco.