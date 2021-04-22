Lisboa meu amur. Concerto omaggio a Amalia Rodriguez
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Venerdi 23 aprile 2021, alle ore 18.00 sul canale social https://www.facebook.com/associazione.Italia.Portogallo si terrà concerto a fruizione gratuita.
𝘿𝙖 𝙉𝙖𝙥𝙤𝙡𝙞 𝙪𝙣 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙩𝙧𝙖 𝙡𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖 𝙚 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘𝙖 𝙧𝙞𝙘𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣𝙙𝙤 𝘼𝙢𝙖́𝙡𝙞𝙖 𝙍𝙤𝙙𝙧𝙞𝙜𝙪𝙚𝙨, 𝙡𝙖 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙖𝙢𝙗𝙖𝙨𝙘𝙞𝙖𝙩𝙧𝙞𝙘𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙛𝙖𝙙𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙖𝙢𝙖𝙫𝙖 𝙉𝙖𝙥𝙤𝙡𝙞 𝙙𝙤𝙫𝙚 𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙯𝙤̀ 𝙫𝙖𝙧𝙞 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙚𝙧𝙩𝙞. 𝙇’𝙪𝙡𝙩𝙞𝙢𝙤 𝙘𝙤𝙣 𝙍𝙤𝙗𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙈𝙪𝙧𝙤𝙡𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙙𝙞𝙘𝙝𝙞𝙖𝙧𝙤̀: “𝘼𝙢𝙖́𝙡𝙞𝙖? 𝙐𝙣𝙖 𝙫𝙤𝙘𝙚 𝙙𝙚𝙞 𝙦𝙪𝙖𝙧𝙩𝙞𝙚𝙧𝙞 𝙨𝙥𝙖𝙜𝙣𝙤𝙡𝙞” 𝙤𝙫𝙫𝙚𝙧𝙤 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙥𝙞𝙪̀ 𝙥𝙪𝙧𝙖 𝙣𝙖𝙥𝙤𝙡𝙚𝙩𝙖𝙣𝙞𝙩𝙖̀…. 𝘿𝙖 𝙥𝙤𝙘𝙤 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙖𝙩𝙤 𝙞𝙡 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙡𝙤 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙨𝙪𝙖 𝙣𝙖𝙨𝙘𝙞𝙩𝙖 𝙣𝙚 𝙧𝙞𝙘𝙤𝙧𝙙𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙡𝙖 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙤𝙧𝙙𝙞𝙣𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙛𝙞𝙜𝙪𝙧𝙖 𝙘𝙤𝙣 𝙪𝙣𝙤 𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙖𝙘𝙤𝙡𝙤 𝙘𝙝𝙚 𝙪𝙣𝙞𝙧𝙖̀ 𝙖 𝙗𝙧𝙖𝙣𝙞 𝙘𝙖𝙧𝙞 𝙖𝙙 𝘼𝙢𝙖́𝙡𝙞𝙖 𝙞 𝙫𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙙𝙞 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙇𝙪𝙘𝙞𝙡𝙞𝙖 𝘽𝙤𝙣𝙖𝙘𝙝𝙤 𝙨𝙘𝙚𝙡𝙩𝙞 𝙙𝙖 Isabella Mangani , 𝙞𝙣𝙣𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖𝙩𝙖 𝙙𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙘𝙪𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝙙𝙚𝙡 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙤𝙜𝙖𝙡𝙡𝙤, 𝙨𝙥𝙡𝙚𝙣𝙙𝙞𝙙𝙖 𝙜𝙪𝙞𝙙𝙖 𝙚𝙙 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙥𝙧𝙚𝙩𝙚 𝙘𝙝𝙚 𝙨𝙖𝙧𝙖̀ 𝙖𝙘𝙘𝙤𝙢𝙥𝙖𝙜𝙣𝙖𝙩𝙖 𝙙𝙖𝙡𝙡𝙖 𝙘𝙝𝙞𝙩𝙖𝙧𝙧𝙖 𝙙𝙞 𝙎𝙩𝙚𝙛𝙖𝙣𝙤 𝘿𝙤𝙣𝙚𝙜𝙖̀ 𝙚 𝙙𝙖𝙡 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙗𝙗𝙖𝙨𝙨𝙤 𝙙𝙞 𝘾𝙖𝙧𝙡𝙖 𝙏𝙪𝙩𝙞𝙣𝙤