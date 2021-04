LETTERE DA PIANO DI SORRENTO

“DRAGHI E LA PANDEMIA”

A causa della pandemia anche quest’anno la Santa Pasqua è volata via senza il colore delle nostre tradizionali processioni, senza incappucciati dunque, senza lampioni nel buio della notte. È mancata una nota di colore nella sacralità della Pasqua, peccato. Non si è respirata a pieno l’atmosfera di quell’evento che da secoli ha marcato la nostra esistenza. Non si è vista la singolare figura del “Mastu Giorge” colui al quale viene affidato il compito durante lo scorrimento del corteo sacro, di controllare il perfetto allineamento dei partecipanti alle processioni e di intervenire per correggere le posizioni. Non so se nell’attuale compagine politica il premier Draghi possa assumere un ruolo di “Mastu Giorge” per verificare l’indisciplina, le esternazioni di quei politici che, pur avendo aderito ad un Governo di unità nazionale, remano contro per conservare il consenso del proprio elettorato. E mi riferisco a quelli che possiamo chiamare “gli aperturisti”, i quali premono per le aperture delle attività commerciali e di tutte quelle altre attualmente chiuse, nonostante il persistere di un numero elevato di morti giornaliere a causa del virus. Recentemente vi sono state delle manifestazioni di piazza da parte dei commercianti e di quanti altri che risultano esasperati per le restrizioni. È ben comprensibile giustificato questo atteggiamento e lo stesso Draghi, nella sua ultima conferenza stampa, ha dichiarato di capire questa situazione di insofferenza, ma purtroppo, e sono sue parole, una data di riapertura non può essere espressa in questo momento, se non confortata dal comitato scientifico e dai miglioramenti che dovessero risultare dai dati giornalieri. Quel che non è accettabile è la speculazione, fatta da alcuni politici e da altri irresponsabili di movimenti extra legali, sulle disgrazie di quanti sono vittime delle restrizioni. L’avere in questo periodo delle festività pasquali consentito i viaggi all’estero è stata un’altra leggerezza che potrebbe costarci cara come quelle liberalizzazioni concesse l’estate scorsa. È bene, dunque, che Mario Draghi eserciti una funzione, oltre quelle che sta svolgendo, di controllo sui suoi collaboratori politici, tirando l’orecchio a qualcuno.

(avv. Augusto Maresca)