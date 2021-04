L’esperto attaccante Salvatore Sandomenico si è accasato a Sorrento

Sul suo groppone ci sono ben 9 campionati e mezzo in Lega Pro

Sorrento – In costiera sorrentina si è accasato l’esperto attaccante Salvatore Sandomenico.

Sul suo groppone ci sono ben 9 campionati e mezzo in Lega Pro, infatti ha vestito in Lega Pro, le casacche di Gubbio, L’Aquila, Juve Stabia, Viterbese, Siracusa, Teramo, Reggina, Cavese, Avellino e Turris 1944, nella fu serie C2 con l’Arzanese e sempre con questa squadra in serie D ed Eccellenza. Ed oggi proviene dalla Nocerina dal campionato di serie D, e subito dal 10 aprile, è arruolabile già per la sfida casalinga di domenica contro il Francavilla.

Vanta nella sua carriera 292 presenze, di cui 197 da titolare, 62 da subentrato e 104 da sostituito, ha realizzato 82 reti, mentre ha ricevuto 20 cartellini gialli e 3 rossi.

“Sono orgoglioso di aver scelto Sorrento, rifiutando diverse richieste – le prime parole del neo-rossonero nativo di Napoli – e sono onorato di indossare una maglia che ha fatto la storia in categorie superiori. Preferisco i fatti alle chiacchiere, che in questo momento servono a ben poco. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo e regalare gioie alla tifoseria rossonera”.

GiSpa