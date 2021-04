ISTITUZIONI E LEGALITÁ

La cultura della Legalità, oggi, si espande attraverso riferimenti e percorsi educativi che, partendo soprattutto dall’informazione e dalla tutela dei diritti, ha lo scopo di sensibilizzare sempre più i giovani, attraverso un dialogo vivo e costante, per consegnare alle future generazioni il frutto dell’impegno che, ogni giorno, spinge rappresentanti delle Forze dell’Ordine e del mondo della Scuola a credere in quei valori spesso calpestati. Senza esitare, il Dirigente Scolastico Salvador Tufano, insieme a docenti dell’Istituto Alberghiero De Gennaro di Vico Equense, nonostante le difficoltà legate alla Didattica a distanza ed alla situazione epidemiologica, non ha tralasciato attività per le quali la professoressa Anna Maria Buonocore e la professoressa Paola Apuzzo hanno sempre reputato fondamentale l’intervento dell’Arma dei Carabinieri, la cui trasmissione di princìpi riesce ad attraversare il muro dell’illegalità, comunicando quel coraggio di dissentire di cui c’è tanto bisogno. Il Capitano Ivan Iannucci, consapevole della necessità d’informare in merito ai pericoli attinenti la sfera del bullismo, e volendo anche far sentire l’instancabile presenza dell’Arma dei Carabinieri sul Territorio, ha incentivato incontri durante i quali il Tenente Michele Scarati, Comandante del Nucleo Operativo di Sorrento, ha coinvolto docenti e studenti, illustrando gli aspetti negativi ed i pericoli inerenti bullismo e cyberbullismo, esortandoli al rispetto, all’attenzione, alla comunicazione, e facendo riflettere, con specifici riferimenti alla Legge n.71/2017, rispetto alle insidie, ai rischi ed alle azioni scorrette da portare alla luce in contesti sociali, soprattutto scolastici, ma anche virtuali, riferibili ai social, il cui utilizzo deve essere responsabile e mai sfociare in azioni che possano procurare sofferenze. All’uopo, ha mostrato il modello per segnalare episodi di bullismo sul WEB e per chiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali. Insomma, rivalutare la persona, tra realtà, legalità e cyber-legalità, con la capacità di esercitare diritti e doveri, da concretizzare anche attraverso il PTOF, per una Scuola con identità che possano promuovere etica, trasparenza, responsabilità e comunicazione, in armonia tra le Istituzioni.

Amneris Orabona