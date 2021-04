«Le Usca? Solo un carrozzone» E a Maiori vi faranno anche il centro vaccinale dopo aver chiuso quello all’Ospedale di Castiglione

«Le Usca? Solo un carrozzone». Dura lettera – come titola il “Quotidiano del Sud” – dei rappresentanti dei medici ai vertici Asl: «Disagi per chi vi opera e per i pazienti bisognosi di cure». Le strutture così come sono attualmente organizzate non servono a nulla: è questa in estrema sintesi quello che emerge da una missiva che tutte le sigle sindacali rappresentative della categoria dei camici bianchi hanno inviato nella giornata di ieri alla Direzione generale, sanitaria ed amministrativa dell’Asl di Salerno.

Intanto all’USCA a Maiori vi faranno anche il centro vaccinale dopo aver chiuso quello all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. I vaccini procedono a rilento in Costiera amalfitana e non per colpa dei sindaci, che fanno il possibile, la Regione Campania non fornisce vaccini, ma solo le chiacchiere del Governatore Vincenzo De Luca, forse con buone intenzioni verso le aree turistiche, ma in realtà siamo al di sotto del 10 per cento dei vaccinati , mancano i domiciliari e gli over Settanta aspettano . Per quanto ci riguarda abbiamo trovato grande efficienza e organizzazione a Positano, che però questa settimana ha potuto operare solo due giorni in una settimana, ed è quanto dire. I commenti giunti a Positanonews su Castiglione sono positivi, non ci sembra che all’USCA a Maiori stiano facendo male, per il territorio è stata una conquista , almeno parliamo per la Costiera amalfitana, ma desta sconcerto chiudere l’Ospedale di Castiglione, anzi si doveva aggiungere semmai l’USCA , o spostare qui il centro vaccinale al Centro Anziani che ha suscitato una marea di polemiche, ci vorrebbero altri punti vaccinali per come è fatta logisticamente la Costiera in attesa che i farmacisti si organizzino e che i vaccini arrivino. Che poi si scoprirà dopo che ci sarà qualcuno che si sarà arricchito e delle inefficienze non ci meraviglia .