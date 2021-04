Napoli, Campania. Le mani della camorra sui carburanti: maxi truffa da Napoli a Reggio Calabria, 70 arresti.

maxi-operazione tra Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria. Dalle prime luci dell’alba i comandi provinciali della Guardia di Finanza stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari a carico di una settantina di persone. Sono responsabili di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e frode fiscale di prodotti petroliferi.

E seguire l’operazione le Fiamme Gialle di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, Con loro i finanzieri dello Scico e i carabinieri del Ros. A coordinare il blitz le rispettive Direzioni distrettuali Antimafia e dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, Contestualmente sono in corso sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di circa 1 miliardo di euro. Si tratta di un colpo durissimo ai clan calabresi e napoletani. La camorra e l’ndrangheta avrebbero siglato così un patto commerciale per speculare sulla truffa del gasolio e dei carburanti da destinare poi in gran parte d’Italia