Lavoratori del turismo della Penisola sorrentina di nuovo in piazza il I° Maggio a Pompei.

A deciderlo le varie sigle dei sindacati dei lavoratori stagionali del turismo. Sempre più in affanno e delusi dalle posizioni non risolutive per rendere Sorrento e le altre località turistiche Covid Free, continua la protesta affinché una ulteriore stagione non vada persa.

Sorrento – Sempre più drammatica la situazione dei lavoratori stagionali del turismo che oltre ad essere penalizzati dalla crisi covid che non permette ancora la ripartenza delle attività e quindi occupazione, al momento gran parte di essi sono in attesa della circolare Inps circa la procedura per presentare la domanda per l’indennità di 2.400 euro come previsto dal recente decreto sostegni, ovvero quanto già programmato lo scorso dicembre dal governo Conte.

Dopo manifestazione di sabato scorso a Piazza Tasso, lavoratori della filiera del turismo della Costiera sorrentina, scenderanno di nuovo in piazza il prossimo primo maggio. Stavolta , per farlo, hanno scelto un’altra località turistica, Pompei. A deciderlo le varie sigle dei sindacati dei lavoratori delusi dalle posizioni non risolutive per rendere Sorrento e le altre località turistiche Covid Free.

“Senza vaccini, senza lavoro e senza ristori adeguati siamo tutti in forte affanno”, fa sapere Rosario Fiorentino responsabile sindacale e annuncia “insieme ed uniti possiamo farcela” (Ansa). – 16 aprile 2021 – salvatorecaccaviello