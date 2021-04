La supplica a San Giuseppe Moscati al tempo del Covid. Il pensiero dalla Costa d’Amalfi con un video del dottor Lello Vitagliano che abbiamo condiviso sui social network di Positanonews, dalla pagina facebook a instagram, twitter e you tube , che ci illumini contro questa pandemia.

San Giuseppe Moscati nacque nel 1880 a Benevento ma crebbe a Serino di Avellino, anche se gran parte della sua vita l’ha vissuta a Napoli. Si iscrisse a medicina solo per poter lenire il dolore dei sofferenti. Una volta diventato medico cerco di aiutare i più deboli. In particolare salvò alcuni malati durante l’eruzione del Vesuvio del 1906; prestò servizio negli ospedali riuniti in occasione dell’epidemia di colera del 1911; fu direttore del reparto militare durante la grande guerra.

Secondo quanto riportato dal sito Santi e Beati, San Giuseppe Moscati negli ultimi dieci anni di vita prevalse l’impegno scientifico: fu assistente ordinario nell’istituto di chimica fisiologica; aiuto ordinario negli Ospedali riuniti; libero docente di chimica fisiologica e di chimica medica. Alla fine gli venne offerto di diventare ordinario, ma rifiutò per non dover abbandonare del tutto la prassi medica. In questo servizio integrale all’uomo Moscati morì il 12 aprile del 1927.

San Giuseppe Moscati è conosciuto in tutto il mondo e in suo onore si terranno celebrazioni in tantissime città d’Italia.

Il testo della Supplica

Amabilissimo Gesù, che ti degnasti venire sulla terra per curare la salute spirituale e corporale degli uomini e fosti tanto largo di grazie per San Giuseppe Moscati, facendolo un medico secondo il tuo Cuore, insigne nella sua arte e zelante nell’amore apostolico, e santificandolo nella tua imitazione con l’esercizio di questa duplice, amorevole carità verso il prossimo, ardentemente ti prego di voler glorificare in terra, il tuo servo nella gloria dei santi, concedendomi la grazia… che ti chiedo, se è per la tua maggior gloria e per il bene delle anime nostre. Amen.

(Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre)