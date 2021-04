La Salernitana annuncia la positività al Covid di un membro del gruppo squadra

La Salernitana ha ripreso gli allenamenti in vista del match del 1 maggio contro il Monza che, tra l’altro, ha recuperato Mario Balotelli. Lo stop del campionato imposto dalla Lega a partire da questo week end è stato voluto fortemente da Adriano Galliani ma ha scatenato una grande contestazione da parte dei tifosi, soprattutto quelli granata che hanno esposto, nelle scorse ore, uno striscione fuori dallo stadio Arechi contro il dirigente brianzolo. Il testo dello slogan è abbastanza esplicito e contesta la volontà del DG del Monza di voler approfittare dello stop per recuperare le energie di una squadra in crisi ed in corsa per il secondo posto assieme proprio alla Salernitana. Intanto la società campana stamane ha reso nota la positività di un membro del gruppo squadra: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che dai tamponi effettuati nella giornata di ieri è stata riscontrata una positività nel gruppo squadra. Si comunica altresì che il tesserato, al rientro dai due giorni di riposo, non è mai entrato in contatto con gli altri membri del gruppo. Lo rende noto il club granata sul proprio sito ufficiale”.