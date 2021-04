La nascita della Superlega: l’ironia del Sorrento: “partecipiamo anche noi”

La notizia del giorno, ossia la nascita della Superlega, ha scatenato tantissime polemiche e diviso le tifoserie tra chi ambisce a conservare un calcio tradizionale e chi, invece, è entusiasta di questa novità. C’è però chi ha appreso questa news ironicamente: il Sorrento. I rossoneri hanno infatti pubblicato il “comunicato della loro partecipazione alla Superlega”:”Il Sorrento 1945 comunica che parteciperà alla SuperLeague”. Lo scrive sul suo profilo Twitter ufficiale il club sorrentino attualmente all’11/o posto nella classifica del girone H della serie D, e a cui nei mesi scorsi si è interessato, per un eventuale acquisto, un fondo d’investimenti americano. Un post carico di ironia dopo l’annuncio dei 12 top club sulla nascita della Superlega, ma che ha avuto grande successo sui social, scatenando l’ilarità dei lettori nei commenti. “Tra i 5 club ammessi per meriti sportivi o nei 15 fissi?”, chiede Luciano. “Mi sembrava un’idea bislacca, ma ora che ci siete anche voi, appoggio in pieno e ad occhi chiusi”, scrive un altro utente di Twitter, mentre Andrea scrive: “Grandi, con Limoni, Limoncello e delizia al limone siete seriamente candidati alla vittoria finale”.