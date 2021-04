La crisi del settore turistico in costiera amalfitana raccontata su Rete 4 a “Dritto e Rovescio”

La pandemia ha messo in ginocchio il settore del turismo che stenta a ripartire anche alla luce delle vigenti restrizioni che purtroppo sembrano compromettere seriamente anche l’estate oramai alle porte. Albergatori e ristoratori stanno vivendo un momento di profonda crisi.

Si sperava nelle vaccinazioni che purtroppo proseguono troppo lentamente soprattutto per la scarsità di vaccini a disposizione e di questo passo sarà estremamente difficile riuscire a vivere un’estate serena. A questo si aggiunge il paventato coprifuoco che per le località turistiche è un vero colpo all’economia ed un deterrente per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna della libertà.

Nella puntata di ieri di “Dritto e Rovescio”, il programma condotto da Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, si è affrontato proprio il dramma del comparto turistico con un collegamento in diretto dalla città di Amalfi durante il quale diversi operatori del settore hanno manifestato tutte le proprie preoccupazioni per l’estate 2021. Il rischio è che i turisti possano scegliere altre mete per le proprie vacanze diversa dalla Costiea Amalfitana.