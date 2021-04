LA CORSA CHAMPIONS DEL NAPOLI

CORSA CHAMPIONS

La prova di stasera contro l’Inter vedrà impegnato anche Matteo Politano in buona forma. Molti tifosi azzurri sperano in un goal da ex per continuare a sperare in un risultato ambizioso. Il Milan vince contro il Genoa per confermare il secondo posto. Gli azzurri non devono fare calcoli. Una tattica attenta e stare sul pezzo contro una corazzata per ottenere il massimo dal campo. Stasera occorre conquistare tre punti fondamentali contro la prima in classifica per sognare una posizione migliore sperando in risultati buoni da altri campi.

ANALISI TECNICA

“Il Napoli nelle ultime nove gare ha portato a casa sette vittorie, un pareggio beffardo contro il Sassuolo e la sconfitta di Torino, unico incidente nel percorso dopo la bufera. Nel girone di ritorno gli azzurri sarebbero secondi a pari punti con l’Atalanta, solo l’Inter ha fatto nettamente meglio di tutti, con undici successi consecutivi”.