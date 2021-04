La Cavese ritrova la vittoria battendo il Teramo per 1-0. La gara è stata decisa da Matino al 22′: su angolo di Pompetti, il difensore aquilotto ribadisce in rete una corta respinta della difesa teramana. A fine match espulso il tecnico dei padroni di casa Maiuri per proteste. Il commento del mister al termine del match: “Questa vittoria non è una felicità personale ma di tutto l’ambiente interno, giocatori, staff medico, tecnico ecc ed esterno cioè la tifoseria che sta soffrendo nel vedere i nostri risultati scadenti. Con questa vittoria non abbiamo fatto niente se non tirato fuori l’orgoglio. Nel primo tempo abbiamo sbloccato e giochicchiato e nel secondo tempo mantenuto abbassandoci un po’, andando a proteggere la palla e a gestire il risultato. Una partita difensiva perfetta perché tutti si sono aiutati. Anche gli attaccanti come Gatto si sono resi disponibili a dare una mano ai difensori. Per me la salvezza della Cavese è una questione di vita o di morte, darei qualsiasi cosa per ottenerla e, qualora non dovessimo riuscirci, sarebbe una sconfitta difficilmente cancellabile”.