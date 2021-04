La campagna vaccinale della Penisola Sorrentina a “Porta a Porta”

La campagna vaccinale della Penisola Sorrentina domani a “Porta a Porta”. La troupe di Porta a Porta, programma televisivo in onda su Rai1 e condotto da Bruno Vespa, ha registrato un servizio sulla campagna vaccinale che si sta svolgendo a Villa Fondi, a Piano di Sorrento, che andrà in onda martedì 6 aprile.

Sicuramente si tratta di una buona idea, ma resta il fatto che in Penisola Sorrentina è stato vaccinato meno del 10% della popolazione. Questo significa che, al di là di quanto dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la stagione estiva è saltata. Per questo motivo, molto probabilmente, anche quest’anno si dovrà fare affidamento su un turismo di prossimità. Sono diversi, infatti, i Paesi ad aver vietato di viaggiare in direzione Italia: non basta un unico luogo, ma l’intera zona deve essere Covid free per poter accogliere i turisti.

Ad ogni modo, durante i giorni di Pasqua e Pasquetta le somministrazioni presso la struttura assegnata ai cittadini di Piano di Sorrento, Meta, Sant’Agnello e Sorrento continueranno.