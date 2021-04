La bella notizia da Tramonti: guariti cinque cittadini. Resta un solo positivo

Tramonti. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto che: “Oggi registriamo cinque guariti. A Tramonti, pertanto, resta un solo contagio, un bambino, che martedì farà il tampone di verifica. Speriamo in una negativizzazione, ma vogliamo rassicurarvi, sta bene, è asintomatico.

Naturalmente, questo non vuol dire che è il momento di abbassare la guardia. Soprattutto se vogliamo conservare quel briciolo di libertà “riconquistata” col riavvio della scuola e in considerazione delle riaperture previste dal decreto che andrà in vigore il 26 aprile.

L’invito alla cittadinanza è quello di rispettare tutte le regole igienico-sanitarie che ormai fanno parte della nostra routine: mascherina in pubblico, distanziamento e lavaggio frequente delle mani”.