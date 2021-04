L’ inFinita Juve

La stagione calcistica di quest’anno sta decisamente regalando tantissime sorprese ai tifosi e agli appassionati di questo sport. Abituati a vedere negli ultimi tempi il club bianconero italiano per eccellenza vincere lo scudetto, meritatamente o immeritatamente non sta a noi deciderlo in considerazione del fatto che, qualche volta, sembra non essere stata competenza nemmeno di chi avrebbe dovuto farlo, quest’anno la “vecchia signora” pare destinata a guardare l’esultanza per la vittoria del trofeo della storica “nemica” Inter. Come se non bastasse, i giornali e i telegiornali hanno dedicato spesso del tempo alla squadra e alla società di Andrea Agnelli ma, quasi sempre, per qualche scandalo: Ronaldo ed i suoi problemi con la zona rossa, feste non autorizzate, incuranti delle normative Covid, una Superlega fallita sul nascere e in ultimo il “vecchio” caso Suarez. Come riporta IL MATTINO: La procura della Repubblica di Perugia ha chiuso le indagini per l’esame «farsa» di Luis Suarez all’Università per stranieri: in base all’avviso notificato ieri, risultano indagati – limitatamente al caso della prova svolta il 17 settembre – l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l’ex dg Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l’avvocato della Juventus Maria Turco, a cui si contesta il solo falso ideologico quale «concorrente morale e istigatrice». Per gli altri tre, invece, le accuse sono anche di rivelazione di segreti di ufficio e di falso materiale. Una prima vera svolta a sette mesi dall’inizio delle indagini della guardia di finanza, coordinata dal procuratore capo Raffaele Cantone e dai sostituti Paolo Abbritti e Giampaolo Mocetti. Si attende, comunque, di capire se altre posizioni siano ancora al vaglio degli inquirenti. Risulta infatti al momento sospeso il procedimento a carico del dirigente dell’area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, e dell’altro avvocato della società bianconera Luigi Chiappero indagati per avere reso false informazioni al pm. A loro carico la procura non ha quindi formalizzato al momento alcuna richiesta: per entrambi il procedimento rimarrà quindi sospeso fino alla definizione del fascicolo principale.