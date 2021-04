Konami annuncia l’accordo raggiunto con la SSC Napoli

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo di collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli. Il Napoli dunque sarà presente in esclusiva nella serie eFootball PES a partire dalla stagione 2022/23 mentre il Centro Sportivo dal primo luglio 2021 sarà denominato SSC Napoli Konami Training Center. La struttura si presenterà con una nuovissima area gaming per calciatori e ospiti. Naoki Morita, presidente di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “Con questo accordo di partnership tra le nostre aziende, rafforzeremo ulteriormente la posizione di eFootball PES come videogioco definitivo per i fans del calcio italiano. Dimostrando fiducia nei nostri piani a lungo termine, siamo onorati dal fatto che il Napoli abbia deciso di firmare questo accordo esclusivo con Konami”. Serena Salvione, Responsabile Sviluppo Internazionale presso la Società Sportiva Calcio Napoli, ha commentato: “Siamo felici di lanciare questa partnership esclusiva con un marchio internazionale e innovativo come KONAMI per poter creare contenuti e esperienze esclusive per i tifosi del Napoli. KONAMI ha ulteriormente legato il proprio nome al marchio Napoli acquisendo i diritti di denominazione del centro sportivo. Questa partnership è solamente l’ultimo passo nel più ampio lavoro che ha come scopo l’internazionalizzazione del marchio Napoli e che è stato intrapreso dal club negli ultimi anni”.