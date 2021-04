Juventus, Tacconi: “Rischio catastrofe”

L’ex portiere bianconero sembra nutrire poche speranze in vista del match contro il Napoli.

L’ex portiere della Juventus Stefano Tacconi a Radio Marte sembra nutrire poche speranze per gli uomni di Pirlo in vista del match contro il Napoli: “Ricordo la partita del ’91, il 5-1 del San Paolo con Maifredi. Un’annata un po’ particolare. Spero che non diventi così, ma all’ombra vedo una catastrofe. Spero di no. Con Maifredi siamo rimasti fuori dalle coppe…”.