Juventus, anche Bernardeschi positivo al Coronavirus

Dopo Demiral e Bonucci, ecco risultare positivo al Coronavirus anche Bernardeschi. La partita tra Juventus e Napoli sembra che non sa da fare. Doveva giocarsi il 4 ottobre, ma a causa del divieto dell’ASL di lasciare la Regione Campania il Napoli non ha potuto recarsi a Torino, ha perso 3-0 a tavolino, ma poi dopo oltre due mesi è riuscito a vincere il ricorso che ha ribaltato la sentenza precedente ed è stata stabilita il 17 marzo come data del recupero. Data che è stata poi modificata e si è scelto il 7 aprile come il giorno di Juventus-Napoli recupero della 3a giornata della gara d’andata. La partita non è tornata in discussione, perché le squadre si stanno allenando e sanno di scendere in campo, ma attorno a questo match tornano discussioni perché attualmente ci sono tre giocatori positivi della Juventus. A Bonucci e Demiral si è aggiunto Bernardeschi e, con lui, ora sono addirittura 15 tra staff e calciatori i contagiati della Nazionale italiana. Intanto la CAN ha ufficializzato i nomi degli arbitri che dirigeranno lagara di domani:

JUVENTUS – NAPOLI h. 18.45

MARIANI

TEGONI – BINDONI

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PERETTI