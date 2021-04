Juve Stabia, mister Padalino convola a nozze

Tra una partita e l’altra mister Padalino è riuscito a convolare a nozze con la sua compagna Carmela, così come annunciato dalla società: “Fiori d’arancio per mister Pasquale Padalino che, nella giornata di ieri, ha sposato la sua compagna Carmela. Ai neo sposi i più sinceri auguri da tutte le componenti della S.S. Juve Stabia“. Ed ora per il tecnico foggiano non è ancora tempo di pensare al viaggio di nozze perché già sabato prossimo sarà impegnato nella trasferta a Potenza”.